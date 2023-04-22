الرئيس الصيني يشجع الشركات على كسر الحواجز التكنولوجية

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

شجع الرئيس الصيني، شي جين بينغ الشركات على كسر الحواجز التكنولوجية، حيث تحشد بكين قطاعها الخاص، لمواجهة ما ترى أنها عملية احتواء من جانب أمريكا وحلفائها.

وأعلن شي، في اجتماع أمس الجمعة حضره مسؤولون كبار بالحزب الشيوعي، من بينهم رئيس الحكومة لي تشانغ إن الابتكار، الذي تقوده الشركات، أمر أساسي لتحقيق "اعتماد على الذات، في مجال التكنولوجيا المتقدمة"، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم السبت.

وأضاف أن الحكومة يتعين عليها أن تساعد الشركات في القضاء على التحديات التكنولوجية الأساسية، التي تواجه البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، نقلا عما دار في الاجتماع الذي ترأسه شي.

وتابع شي أن الأمر الأساسي لنمو الأعمال الخاصة يكمن في إزالة الحواجز المؤسسية، التي تعرقل المنافسة العادلة وتحديد السياسة التي تهدف إلى ضمان تنسيق أفضل وتسوية مشكلات حقيقة للشركات.

وأضاف "يتعين إصلاح القطاع الحكومي لضمان أمن الاقتصاد الوطني" مع تحسين الكفاءة والرقابة".

يأتي ذلك فيما تكافح بكين جهود واشنطن المتصاعدة للحد من وصول الصين إلى التكنولوجيات الأساسية، جزئيا بسبب مخاوف متعلقة بالأمن القومي.

يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن توصلت لاتفاق مع هولندا واليابان في وقت سابق من العام الجاري لتقييد تصدير بعض معدات صناعة الرقائق المتقدمة للصين ومن ثم إبطاء تطورها العسكري والتقني المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

يُذكر أن الشركات الصينية تصنع أشباه موصلات ولكنها أقل جودة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز