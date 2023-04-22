استقرار أسهم أمريكا وأوروبا والأنظار على نتائج الشركات

المصدر: عواصم - رويترز

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استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الفتح، أمس، إذ يقيّم المستثمرون مجموعة متباينة من تقارير نتائج الشركات، بينما ينتظرون المزيد من البيانات، للحصول على مؤشرات عن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية والاقتصاد بشكل عام.

وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 6.98 نقاط أو 0.02 % عند الفتح إلى 33793.60 نقطة، كما صعد ستاندرد اند بورز 2.35 نقطة أو0.06 % إلى 4132.14 نقطة، فيما فتح ناسداك مرتفعاً 13.53 نقطة أو 0.11 % إلى 12046.03 نقطة.

وفتحت الأسهم الأوروبية على استقرار، لكنها تتجه لتسجيل أسبوع خامس من المكاسب، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية من منطقة العملة الأوروبية الموحدة، إلى جانب المزيد من نتائج الشركات.

وزاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % ليحوم قرب أعلى مستوياته في 14 شهراً، وصعدت أسهم السيارات 1 %، لتعوض جانباً من خسائر الجلسة السابقة.

وكانت أسهم قطاع التعدين الخاسر الأكبر على المؤشر، إذ انخفضت 1.8 %.

وقفز سهم إيسيلور لوكسوتيكا للنظارات الفاخرة 5.2 %، بعد أن أعلنت ارتفاع إيرادات الربع الأول بدعم من تعافي النمو، الذي تقوده الصين.

كما قفز سهم مجموعة مرسيدس بنز 2.1 % بعدما سجلت إيرادات معدلة أعلى من المتوقعة من مبيعات الربع الأول عند 14.8% بدعم من ارتفاع الأسعار والطلب القوي.

وانخفض المؤشر نيكاي الياباني، ليتراجع عن ذروة بلغها في 8 أشهر، ولامسها في وقت سابق من الجلسة.

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