المركزي الأوروبي: التضخم في منطقة اليورو «شائك للغاية»

المصدر: مدريد - د ب أ

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صرح لويس دي جويندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، أمس، أن التضخم الرئيس في منطقة العملة الأوروبية الموحدة أثبت أنه قوي للغاية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جويندوس قوله خلال فعالية في مدريد: إن «التضخم الرئيس لا يزال شائكاً للغاية»، مضيفاً أن التضخم قد يكون أكثر استمراراً مما كانت الأسواق تتوقع.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع خلال اجتماعه المقبل يوم 4 مايو، ومن المرجح أن تتراوح نسبة الزيادة ما بين ربع نقطة ونصف نقطة.

بيانات أبريل

ومن المتوقع أن تساعد بيانات التضخم لشهر أبريل، التي سوف تصدر قبل هذا الموعد بيومين، في تحديد حجم الزيادة، حيث يترقب صناع السياسات في البنك معدل التضخم الرئيسي الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة.

وأكد جويندوس أن أي بيانات مستقبلية سوف تتوقف على البيانات المتاحة.

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد قد صرحت أول من أمس، أنه لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به للتغلب على ارتفاع أسعار المستهلكين التي لا تزال سريعة للغاية.

النسبة المستهدفة

وقالت لاجارد في حدث في باريس أمس: «لدينا تضخم مرتفع للغاية بالمقارنة مع النسبة المستهدفة، وقد كان كذلك لبعض الوقت»، بحسب وكالة بلومبرج.

وأضافت لاجارد أن المسؤولين يحاولون إعادة مستوى التضخم إلى النسبة المستهدفة التي تبلغ 2٪، مقارنة بمستوياته الحالية عند أكثر من ثلاثة أضعاف ذلك الرقم.

وأضافت لاجارد «سيعتمد طول المسار على عدد من العوامل، لا سيما تأثير المشاكل المالية التي شهدناها على الائتمان».

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