3.2 % ارتفاع التضخم في اليابان خلال مارس
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قالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية: إن مؤشر أسعار المستهلك في البلاد ارتفع 3.2 % في مارس على أساس سنوي.
وجاءت النسبة متوفقة مع التوقعات. وارتفع التضخم على أساس شهري بنسبة 0.4 % متخطياً التوقعات بنسبة 0.1 % بعد تسجيل انخفاض 0.6 % في الشهر السابق.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي الذي يستثني أسعار الغذاء المتقلبة 3.1 % على أساس سنوي، متطابقاً مع التوقعات ومساوياً للارتفاع في شهر فبراير.
وزاد مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس شهري بنسبة 0.5% في مارس، بالاتفاق مع التوقعات، مقابل 0.4 % في الشهر السابق عليه.