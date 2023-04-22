3.2 % ارتفاع التضخم في اليابان خلال مارس

المصدر: طوكيو - د ب أ

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قالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية: إن مؤشر أسعار المستهلك في البلاد ارتفع 3.2 % في مارس على أساس سنوي.

وجاءت النسبة متوفقة مع التوقعات. وارتفع التضخم على أساس شهري بنسبة 0.4 % متخطياً التوقعات بنسبة 0.1 % بعد تسجيل انخفاض 0.6 % في الشهر السابق.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي الذي يستثني أسعار الغذاء المتقلبة 3.1 % على أساس سنوي، متطابقاً مع التوقعات ومساوياً للارتفاع في شهر فبراير.

وزاد مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس شهري بنسبة 0.5% في مارس، بالاتفاق مع التوقعات، مقابل 0.4 % في الشهر السابق عليه.

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