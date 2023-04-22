84 مليار دولار مكاسب صندوق الثروة النرويجي في الربع الأول

المصدر: أوسلو - أ ف ب

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سجّل صندوق الثروة السيادي النروجي، الذي يعد الأكبر في العالم، مكاسب قدرها 84 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، بفضل تحسّن سوق الأسهم بعد خسائر كبيرة العام الماضي، وفق ما أعلن البنك المركزي، أمس.

ويعوض الأداء القوي، الذي يعادل عائدات نسبتها 5.9 % نحو نصف خسارة الصندوق الهائلة، التي سجلت العام الماضي، وبلغت 165.4 مليار دولار، في ظل الاضطرابات، التي أثارها اندلاع حرب أوكرانيا.

وكانت قيمة الصندوق، الذي يعد من بين أكبر المستثمرين في العالم تبلغ 1.34 تريليون دولار أواخر مارس، أي 245 ألف دولار تقريباً لكل من سكان النروج البالغ عددهم 5.5 ملايين.

ويهدف الصندوق الذي تغذي عائداته شركات النفط والغاز النروجية إلى تمويل عمليات الإنفاق المستقبلية في الدولة، التي يعرف نظام الرعاية الاجتماعية لديها بسخائه.وحققت الأسهم التي شكلت 70 % من محفظة الصندوق النروجي أواخر مارس مكاسب 7.4% في الربع الأول من العام، ويملك الصندوق حصصاً في أكثر من 9200 شركة حول العالم. وحققت استثمارات السندات، التي تمثل 27.3 % من الأصول مكاسب 2.7 %.

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