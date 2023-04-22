تراجع أرباح «إيه تي أند تي» في الربع الأول

المصدر: نيويورك - د ب أ

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تراجعت أرباح شركة إيه تي أند تي الأمريكية للاتصالات في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وإن كانت أرباح الشركة العملاقة قد تجاوزت التوقعات.

وذكرت الشركة أنها في طريقها لتحقيق هدف خفض النفقات بواقع 6 مليارات دولار أو أكثر قبل نهاية العام الجاري.

وانخفض سهم الشركة 4.7% قبل بدء التعاملات في بورصة نيويورك.

وقال جون تسانكي الرئيس التنفيذي لشركة إيه تي أند تي: إن «العمل الذي نقوم به يرسي قواعد نمو مستمر طويل المدى، ولا نزال نتحلى بالثقة بشأن نتائجنا خلال العام بأسره».

وخلال الربع الأول من العام، تراجعت صافي عائدات الشركة بعد خصم الضرائب والفوائد وأرباح الأسهم 12.3% لتصل إلى 4.18 مليارات دولار، بما يمثل 0.58 دولار للسهم، مقابل 4.76 مليارات دولار بما يمثل 0.66 دولار للسهم العام الماضي.

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