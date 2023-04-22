تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا

المصدر: لندن - د ب أ

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تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال مارس الماضي، حيث حالت ظروف الطقس السيئ دون خروج المتسوقين للمتاجر، فيما ارتفعت ثقة المستهلك مسجلةً أعلى مستوى منذ اندلاع حرب أوكرانيا.

وذكر مكتب الإحصاء البريطاني أن حجم مبيعات التجزئة تراجع 0.9% في مارس، حيث سجلت محال الملابس والمتاجر الكبرى ومراكز التسوق في الحدائق تراجعاً في المبيعات، كما تراجعت أيضاً مبيعات المواد الغذائية في ظل استمرار ارتفاع أسعار الغذاء.

وفاق تراجع مبيعات التجزئة التوقعات، حيث كان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تصل نسبة التراجع إلى 0.5%. وتأتي هذه النسبة بعد أن سجلت مبيعات التجزئة زيادة 1.1% في فبراير.

الأحوال الجوية

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) عن دارين مورجان مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء البريطاني قوله: «تراجعت مبيعات التجزئة بصورة حادة في مارس، بعد أن ألقى سوء الأحوال الجوية بظلاله على كافة القطاعات تقريباً».

غير أنه أضاف أن «الاتجاه الأكبر للمبيعات لم يتأثر كثيراً، حيث إن الأداء القوي لتجار التجزئة خلال شهري يناير وفبراير يعني أن نتائج الأشهر الثلاثة تعكس نمواً إيجابياً للمرة الأولى منذ أغسطس 2021». إلى ذلك ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في بريطانيا خلال أبريل الجاري إلى أعلى معدلاته منذ نشوب الحرب في أوكرانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مؤشر ثقة المستهلك الذي تصدره مؤسسة «جي.إف.كيه» للأبحاث التسويقية ارتفع في أبريل الجاري 6 نقاط ليصل إلى سالب 30، ليسجل بذلك ثالث زيادة شهرية له على التوالي، وأعلى ارتفاع له منذ 14 شهراً.

الآفاق الاقتصادية

وتعكس هذه البيانات أن المستهلك البريطاني أصبح أكثر حماساً بشأن الآفاق الاقتصادية وأكثر استعداداً للإنفاق على مشتريات أكبر. وفاقت هذه القراءة توقعات الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرج آراءهم وبلغت سالب 35 نقطة.

ونقلت بلومبرج عن جو ستاتن المسؤول في مؤسسة جي إف كيه قوله في بيان أمس: «هناك انتعاش مفاجئ في التفاؤل، مضيفاً أن هذه القفزة في مؤشر الثقة بشأن الأوضاع المالية الشخصية تمثل تغييراً درامياً، وربما تشير إلى أن ماليات الأسر أقوى مما نعتقد».

وربما تبث هذه النتائج بعض التفاؤل لدى تجار التجزئة في بريطانيا بعد النتائج المخيبة التي تم تسجيلها في مارس، حيث تراجعت مبيعات التجزئة بشكل فاق التوقعات في ظل هطول الأمطار بشكل متكرر.

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