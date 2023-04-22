تكهنات رفع الفائدة تضغط على الذهب

المصدر: لندن - الوكالات

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انخفضت أسعار الذهب خلال التعاملات أمس، على الرغم من تراجع الدولار، بضغط من تكهنات رفع الفائدة، متجهة نحو تسجيل خسائر أسبوعية طفيفة.

وخلال التعاملات تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو 1.05% إلى 1998.30 دولاراً للأوقية فيما هبطت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم شهر يوليو 0.15% إلى 25.56 دولاراً.

وتراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بشكل طفيف بلغ 0.1% إلى 101.76 نقطة، وعادة ما يشكل انخفاض العملة الأمريكية دعماً لأسعار السلع المقومة بها.

قالت «لوريتا ميستر» رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، الخميس، إن البنك المركزي الأمريكي لا يزال لديه المساحة للمزيد من رفع الفائدة، لكنها أشارت إلى أن التحرك القوي لزيادة تكلفة الاقتراض العام الماضي بغرض التصدي للتضخم المرتفع، يقترب من نهايته.

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