النفط للارتفاع مع استقرار الدولار

المصدر: لندن - الوكالات

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تحولت أسعار النفط إلى الارتفاع خلال التعاملات أمس، مع استقرار قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسة، لكنها اتجهت نحو تسجيل خسائر أسبوعية تتجاوز 6%.

وخلال التعاملات ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم شهر يونيو 0.20% إلى 81.28 دولاراً.

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأمريكي تسليم شهر يونيو 0.25% إلى 77.57 دولاراً .

ومع ذلك، اتجه الخامان نحو تسجيل خسائر أسبوعية 6% تقريباً، حيث تعرضا للضغط بسبب آفاق الدولار الأقوى، والمخاوف المتعلقة بنمو الطلب في ظل تكهنات الركود الاقتصادي. في وقت سابق من اليوم، ناقش ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتفاق «أوبك +» لخفض الإنتاج.

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