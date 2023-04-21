تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال مارس

المصدر: د ب ا

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تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال مارس الماضي، حيث حالت ظروف الطقس السيء دون خروج المتسوقين للمتاجر.

وذكر مكتب الاحصاء البريطاني أن حجم مبيعات التجزئة تراجع بنسبة 9ر0% في مارس، حيث سجلت محال الملابس والمتاجر الكبرى ومراكز التسوق في الحدائق تراجعا في المبيعات. كما تراجعت أيضا مبيعات المواد الغذائية في ظل استمرار ارتفاع أسعار الغذاء.

وفاق تراجع مبيعات التجزئة التوقعات، حيث كان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تصل نسبة التراجع إلى 5ر0%.

وتأتي هذه النسبة بعد أن سجلت مبيعات التجزئة زيادة نسبتها 1ر1% في فبراير.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) عن دارين مورغان مدير الاحصاءات الاقتصادية في مكتب الاحصاء البريطاني قوله: "تراجعت مبيعات التجزئة بصورة حادة في مارس، بعد أن ألقى سوء الأحوال الجوية بظلاله على كافة القطاعات تقريبا".

غير أنه أضاف أن "الاتجاه الأكبر للمبيعات لم يتأثر كثيرا، حيث إن الأداء القوي لتجار التجزئة خلال شهري يناير وفبراير يعني أن نتائج الأشهر الثلاثة تعكس نموا إيجابيا للمرة الأولى منذ أغسطس 2021".

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