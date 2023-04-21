«إتش.إس.بي.سي» يحذر من مقترح فصل فروعه الآسيوية

المصدر: لندن - د ب أ

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قال بنك إتش.إس.بي.سي هولدنجز البريطاني، إن مقترح فصل فروع البنك الآسيوية بعد العروض التي قدمتها شركة التأمين الصينية بينج آن إنشورانس جروب لطرح حصة أقلية في فروعها الآسيوية في البورصة، سيدمر قيمة مساهمة المساهمين، ويعني خفض التوزيعات النقدية. ويمثل ذلك رداً صارماً على شركة التأمين وهي أكبر مساهم في البنك.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البنك القول إنه قيم بالفعل هذه المقترحات في بداية العام الحالي «توصلت إلى أنها ستؤدي أيضاً إلى تقليص الخدمة التي نقدمها لعملاء إتش.إس.بي.سي الدائمين وخفض قيمة حقوق المساهمين والتوزيعات النقدية».

وأضاف البنك أن تفكيك هيكله سيؤدي إلى فك الترابط بين وحداته العالمية، والذي يعتبر محركاً رئيسياً للإيرادات، وحث البنك المساهمين على المحافظة على الاستراتيجية الحالية له خلال اجتماع الجمعية العمومية للبنك.

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