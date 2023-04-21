الذهب يتماسك فوق 2000 دولار

المصدر: لندن - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقرت أسعار الذهب فوق مستوى ألفي دولار مرة أخرى، أمس، مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة، بعدما أشارت بيانات أمريكية ضعيفة إلى الآثار الاقتصادية الناجمة عن دورة رفع أسعار الفائدة، ما يعزز التوقعات بأن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» عن رفعها قريباً.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 2004.59 دولارات للأوقية (الأونصة)، خلال التعاملات، بعدما انخفض لأدنى مستوى في أسبوعين عند 1969.1 دولاراً في الجلسة الماضية، وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.4 % إلى 2016 دولاراً.

وزادت طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، ما يشير تباطؤ تدريجي بسوق العمل، في حين كشف تقرير صادر عن بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا عن تراجع أكبر من المتوقع لنشاط المصانع في الولايات الواقعة وسط الساحل الأمريكي على المحيط الأطلسي.

ودفعت البيانات مؤشر الدولار للانخفاض 0.2 %، وتراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية أيضاً.

وتتوقع الأسواق بنسبة 86% رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو، وتوقع خبراء اقتصاد أن تكون هذه هي الزيادة الأخيرة، وأن يثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة لبقية عام 2023.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز