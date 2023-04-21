أول فائض تجاري بمنطقة اليورو في نحو عام ونصف

المصدر: بروكسل - د ب أ

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي، أمس، تسجيل ميزان التجارة لمنطقة اليورو فائضاً للمرة الأولى منذ نحو عام ونصف، خلال فبراير الماضي، حيث ارتفعت الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات.

وتحول الميزان التجاري إلى تحقيق فائض بقيمة 4.6 مليارات يورو (5 مليارات دولار) مقارنة بتسجيل عجز بقيمة 9.4 مليارات يورو خلال العام الماضي.

وارتفعت الصادرات 7.6 % على أساس سنوي في فبراير الماضي، في حين ارتفعت الواردات 1.1 %.

وقد ارتفعت الصادرات على أساس شهري 1.2 %، في حين تراجعت الواردات 3.4 %.

وبلغ العجز التجاري خلال الفترة من يناير حتى فبراير الماضيين 27 مليار يورو مقابل تحقيق فائض بقيمة 39.7 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبالنسبة للاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، سجل الميزان التجاري فائضاً بقيمة 4.8 مليارات يورو مقارنة بتسجيل عجز بقيمة 16.5 مليار يورو خلال العام الماضي.

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