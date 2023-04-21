«المركزي الأوروبي»: التضخم مرتفع للغاية

المصدر: باريس - د ب أ

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قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد: إنه لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به، للتغلب على ارتفاع أسعار المستهلكين، التي لا تزال سريعة للغاية.

وقالت لاجارد، في حدث في باريس، أمس: «لدينا تضخم مرتفع للغاية بالمقارنة مع مستهدفنا، وقد كان كذلك لبعض الوقت»، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت لاجارد: إن المسؤولين يحاولون إعادة مستوى التضخم إلى مستهدف 2%، مقارنة بمستوياته الحالية عند أكثر من ثلاثة أضعاف ذلك الرقم. وقالت لاجارد: «لا يزال هناك طريق صغير للمضي في هذا المسار».

وأضافت لاجارد: «سيعتمد طول المسار على عدد من العوامل، لا سيما تأثير المشاكل المالية، التي شهدناها على الائتمان».

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