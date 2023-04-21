«بيتكوين» تتراجع دون 29 ألف دولار

المصدر: لندن - البيان

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انخفضت العملات المشفرة، خلال تعاملات أمس، بقيادة البيتكوين، التي سجلت أدنى مستوياتها منذ الأسبوع الماضي، مع استمرار تقييم المستثمرين لمخاطر التضخم، واحتمالات رفع الفائدة في الولايات المتحدة.

وتراجعت «بيتكوين» بنحو 1.30% إلى 28822 دولاراً، خلال التعاملات، وهي المرة الأولى التي تتراجع فيها أدنى من 29 ألف دولار، منذ 10 أيام.

وانخفضت عملة الإيثريوم 1.30% إلى 1953 دولاراً، فيما استقرت الريبل عند 49.05 سنتاً.

وتراجع إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة 0.65% إلى 1.22 تريليون دولار، خلال آخر 24 ساعة، وانخفض حجم التداولات في الفترة نفسها 9.5% إلى 51.65 مليار دولار، بحسب بيانات «كوين ماركت كاب».

ويأتي التراجع مع إعادة التسعير في الأسواق بناء على المخاوف الأخيرة بشأن التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل، والتي زادت احتمالاتها في الأسابيع الأخيرة. وارتفعت «بيتكوين» بنحو 74% منذ بداية عام 2023، مدعومة بتوقعات انحسار دورة التشديد الحالية للسياسة النقدية الأمريكية، لكن هذه التوقعات تراجعت بشدة، بسبب التضخم المستمر.

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