نتائج مخيبة تضغط على الأسهم الأوروبية والأمريكية

المصدر: عواصم - رويترز

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انخفضت الأسهم الأمريكية عند الفتح، اليوم، بعدما أثرت نتائج مخيبة من شركتي «تسلا» و«إيه.تي اند تي»، وبعض البنوك الإقليمية على معنويات المستثمرين المتراجعة بالفعل باحتمالات استمرار رفع أسعار الفائدة.

وهبط مؤشر داو جونز 156.41 نقطة أي 0.46 % عند الفتح، ليصل إلى 33740.60 نقطة، وفتح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضاً 24.04 نقطة أي 0.58 % عند 4130.48 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع 118.15 نقطة أو 0.97 %، مسجلاً 12039.08 نقطة عند الفتح.

وأغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة للجلسة الثانية على التوالي، بعدما جاءت نتائج الشركات دون المتوقع، وهبطت أسهم شركات صناعة السيارات إثر نتائج فصلية ضعيفة من شركة «تسلا» الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 % مع هبوط سهم شركة نورديك لأشباه الموصلات 17.6 %،محتلاً قاع المؤشر، بعدما جاءت مبيعات شركة الرقائق دون المتوقع في الربع الأول.

وهبط مؤشر أسهم شركات صناعة السيارات 3.7 %، مسجلاً أكبر خسارة في يوم واحد خلال 5 أشهر.

وأشار إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إلى أن الشركة ستواصل خفض أسعارها، لتحفيز الطلب حتى بعدما تضررت هوامش أرباحها بشدة في الربع الأول.

وأثارت تصريحات ماسك مخاوف من حرب أسعار محتملة، ما أضر بأسهم شركات السيارات على جانبي المحيط الأطلسي.

وتراجعت أسهم شركات رينو وستيلانتيس وفولكسفاجن وبي.إم.دبليو ومرسيدس بما بين 3 و8 %، وهوى سهم «تسلا» 9 % في التداولات الأمريكية.

وخالفت بورصة طزكيو الاتجاه النزولي، وارتفع مؤشر نيكاي الياباني معوضاً خسائره في اليوم السابق، إذ قفزت أسهم شركات التجزئة مدعومة بزيادة الزوار الأجانب، وتعافت أسهم شركات تصنيع أشباه الموصلات، بعد انخفاضها في وقت مبكر من الجلسة.

وصعد المؤشر القياسي 0.18 % إلى 28657.57 نقطة، ليغلق بالقرب من أعلى مستوى خلال اليوم، بعد أن بدأ الجلسة على تراجع، وأغلق أيضاً قرب أعلى مستوى له في ستة أسابيع، والذي سجله يوم الثلاثاء عند 28698.22 نقطة.

وكاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً يأخذ منحى تصاعدياً، ويفلت من التراجع، لكنه أغلق منخفضاً 0.03 % إلى 2039.73 نقطة.

وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون، عملاقة معدات صناعة الرقائق، 1.75 % وسهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 2.2 %، لتسجل كل منهما مكاسب بلغت 27 نقطة، وتحتلان المركزين الثاني والثالث على الترتيب بين الأسهم الداعمه للمؤشر نيكاي.

وقاد سهم شركة فاست للتجزئة، المشغلة لمتاجر يونيكلو للملابس، المكاسب على المؤشر وزاد 46 نقطة ليرتفع 1.4 %.

كما كان كل من قطاع الصناعة والبنوك والتأمين ضمن الأفضل أداء في بورصة طوكيو، إذ ارتفع مؤشر كل قطاع بنحو 0.4 %.

وارتفعت أسهم 128 شركة على المؤشر نيكاي، وانخفضت أسهم 88 شركة مع بقاء أسهم 9 شركات من دون تغيير.

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