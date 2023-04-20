يلين: واشنطن تريد علاقات اقتصادية بناءة وعادلة مع الصين

المصدر: أ ف ب

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أكّدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الخميس أنّ الولايات المتّحدة تريد "علاقة اقتصادية بنّاءة وعادلة" مع الصين، مع تمسّكها في الوقت نفسه بالدفاع عن أمنها القومي.

وحذّرت يلين من "النزاع والمواجهة" في كلمة ألقتها في جامعة جونز هوبكنز في واشنطن فيما لا يزال التوتر مرتفعا بين أكبر اقتصادين في العالم.

غير أنّ يلين أكّدت أنّ الولايات المتحدة متمسّكة بقناعتها المتمثلة بالدفاع عن قيمها وعن أمنها القومي.

وقالت "في هذا السياق، نسعى إلى علاقة اقتصادية بناءة وعادلة مع الصين".

كما أكدت على ضرورة أن يتمكن البلدان من "مناقشة القضايا الصعبة بصراحة" والعمل سويّاً كلما أمكن.

وإذ شدّدت على أنّ "المنافسة الاقتصادية الصحية" يجب أن تكون عادلة لضمان استدامتها، قالت يلين "سنواصل الشراكة مع حلفائنا ردّاً على ممارسات الصين الاقتصادية غير العادلة".

وأضافت أنّ الصين وسّعت نطاق دعمها للمؤسسات المملوكة من الدولة والشركات الوطنية الخاصة من أجل ضمان "الهيمنة على المنافسين الأجانب" على حد تعبيرها.

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