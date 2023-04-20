البرلمان الأوروبي يقر قواعد تتبع عمليات نقل الأصول المشفرة

المصدر: وام

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أقر البرلمان الأوروبي أول قواعد للاتحاد الأوروبي لتتبع عمليات نقل الأصول المشفرة، ومنع غسل الأموال، فضلا عن القواعد المشتركة بشأن الإشراف وحماية العملاء.

ووافق أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية 529 صوتا مقابل 29 صوتا وامتناع 14 عن التصويت، على أول تشريع للاتحاد الأوروبي لتتبع عمليات نقل الأصول المشفرة مثل عملات البيتكوين ورموز النقود الإلكترونية.

ويهدف النص - الذي وافق عليه مفاوضو البرلمان والمجالس مؤقتا في يونيو 2022 - إلى ضمان إمكانية تتبع تحويلات العملات المشفرة، كما هو الحال مع أي عملية مالية أخرى، وحظر المعاملات المشبوهة.

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