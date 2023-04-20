الأسهم الأوروبية تستهل التعاملات على انخفاض

المصدر: وام

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تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال مستهل تعاملات اليوم.

وبحلول الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت الإمارات، انخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.38 في المائة أو ما يعادل 1.78 نقطة ليصل عند مستوى 466.37 نقطة.

وخسر مؤشر "كاك 40" الفرنسي نحو 33.9 نقطة أو ما نسبته 0.44 في المائة ليصل إلى 7515.85 نقطة، فيما نزل مؤشر "يورو ستوكس 50" بنسبة 0.41 في المائة ما يعادل 18.15 نقطة ليبلغ مستوى 4375.42 نقطة.

وهبط مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنحو 0.15 في المائة أو ما يوازي 12 نقطة ليبلغ مستوى 7886.64 نقطة، وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.81 في المائة أو ما يوازي 126.19 نقطة ليصل إلى 15768.9 نقطة.

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