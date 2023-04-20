الأسهم الأوروبية تنخفض وأرباح «مورجان ستانلي» تتراجع 19 %

المصدر: عواصم - وكالات

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تراجع سعر سهم بنك مورجان ستانلي الأمريكي في بداية تعاملات أمس 1.3% بعد أن جاءت إيرادات البنك من نشاط تداول الأوراق المالية خلال الربع الأول من العام الحالي أقل من التوقعات وزيادة مخصصات تغطية خسائر القروض، في حين جاءت أرباح نشاط الإقراض أقل من التوقعات، في الوقت الذي تجاوزت فيه الإيرادات الإجمالية للبنك التوقعات بنسبة بسيطة.

وبحسب بيان صحفي صادر عن البنك، استمر تراجع نشاط قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية. وقال البنك إن الأرباح تراجعت 19 % إلى 2.98 مليار دولار أو 1.70 دولار للسهم مقارنة بالعام السابق.

وبلغ صافي إيرادات البنك خلال الربع الأول 14.52 مليار دولار، وهو ما يزيد على متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ رأيهم وكان 14.07 مليار دولار، في حين ارتفع صافي إيرادات قطاع إدارة الثروات بنسبة 11% سنوياً إلى 6.56 مليارات دولار.

وتراجعت إيرادات قطاع تداول وبيع الأوراق المالية بنسبة 14% سنوياً إلى 2.73 مليار دولار، كما تراجعت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية الدولية إلى 25. 1 مليار دولار، وتراجعت إيرادات قطاع الخدمات الاستشارية بنسبة 32% سنوياً إلى 638 مليار دولار.

في غضون ذلك، أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض طفيف أمس إذ تأثرت أسهم قطاع التكنولوجيا بتراجع سهم شركة الرقائق الهولندية (إيه.إس.إم.إل)، بينما أدى ارتفاع أسهم شركات التأمين إلى الحد من موجة الانخفاض.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض 0.1 % لكنه لا يزال يحوم حول أعلى مستوياته في 14 شهراً. وتأثرت معنويات المستثمرين بتصريحات مقلقة أدلى بها مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي وأشارت إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

ورفع بنك جولدمان ساكس في وقت سابق أمس توقعاته لسعر الفائدة الذي يمكن أن يتخذه البنك المركزي الأوروبي إلى 3.75 بالمئة من 3.5 بالمئة.

وانخفضت أسهم قطاع العقارات الحساس لأسعار الفائدة وأسهم قطاع التكنولوجيا 1.0% و1.9 %على التوالي.

ولامس سهم قطاع التكنولوجيا أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع بعد أن هبط سهم شركة الرقائق الهولندية (إيه.إس.إم.إل) القابضة 3.7% على خلفية قلق بعض العملاء، مما ألقى بظلال على أداء ربع سنوي قوي.

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