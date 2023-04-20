ماسك يحاول طمأنة المعلنين على «تويتر»

المصدر: (ميامي - أ ف ب) ‏

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حاول رئيس «تويتر» إيلون ماسك، الثلاثاء، طمأنة المعلنين القلقين بشأن تطور الشبكة الاجتماعية من خلال تقديم سياسة جديدة للإشراف على المحتوى. وخلال مؤتمر أقيم في ميامي بيتش بولاية فلوريدا، عاد ماسك إلى المبادرة التي أُعلن عنها الاثنين على «تويتر» بهدف الحد من ظهور التغريدات التي لا تحترم قواعد المنصة.

وقال للصحافيين والمعلنين «إذا كان لدى شخص ما رسالة كراهية، فيجب ألا يحصل على مكبّر للصوت. يجب أن يكون في إمكانه رغم كل شيء قول ذلك من دون أن يفرض رأيه على الناس».

من خلال سياستها الجديدة، ستبدأ الشبكة الاجتماعية قريباً في إضافة رسائل لتحديد التغريدات التي قلّصت القدرة على رؤيتها. ومنذ أن اشترى «تويتر»، خفّف إيلون ماسك من قواعد الإشراف على المحتوى على الشبكة، وأعاد تفعيل حسابات كثيرة كانت محظورة بتهمة التحريض على الكراهية أو نشر معلومات مضللة.

كما قلص عدد الموظفين بالشبكة من 7500 إلى أقل من 2000 موظف. والأسبوع الماضي، أصبحت إذاعة «ان بي ار» الأمريكية العامّة أول مؤسسة إعلامية كبيرة تغادر تويتر احتجاجاً على السياسة الجديدة للشبكة التي اشتراها الملياردير إيلون ماسك في أكتوبر الفائت مقابل 44 مليار دولار. واتخذت مجموعة «سي بي سي/‏‏ راديو كندا» الإعلامية العامّة خطوة مماثلة.

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