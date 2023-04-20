الذهب يخسر 30 دولاراً

المصدر: (عواصم - وكالات)

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تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات أمس أكثر من 1.5% وخسرت أكثر من 30 دولاراً في المعاملات الفورية لتصل إلى 1974.89 دولاراً للأوقية (الأونصة)، متأثرة بارتفاع عائدات السندات الأمريكية وصعود الدولار مع رهان بعض المستثمرين على أن وقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لدورة رفع أسعار الفائدة سيستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً.

كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7 % إلى 1984.90 دولاراً.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى في شهر واحد، لتنتشل الدولار بشكل أكبر بعيداً عن أدنى مستوياته في عام، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة أن يقلل جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

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