تراجع عدد هجمات القراصنة إلى أدنى مستوى منذ 30 عاماً

المصدر: (برلين - د ب أ)

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تراجع عدد هجمات القراصنة في محيطات العالم، إلى أقل مستوى له منذ 30 عاماً، في مطلع عام 2023، طبقاً لبيانات صادرة عن مكتب المنظمة البحرية الدولية.

وأظهرت البيانات أنه كان هناك 27 هجوماً لقراصنة وعمليات سطو مسلح على السفن بين يناير ومارس الماضيين، مقارنة بـ37 حادثاً، في نفس الفترة العام الماضي، حسب بيانات المكتب.

وتم الصعود على متن 25 سفينة في العملية، طبقاً لما ذكره المكتب، وهو جزء من غرفة التجارة الدولية اليوم الأربعاء. وهذا أقل عدد من حوادث القرصنة المبلغ عنها منذ عام 1993.

وقال أوليفر فيك، السكرتير الألماني لغرفة التجارة الدولية «يتم إجراء حوالي 85% من التجارة الدولية، عبر البحر». وأضاف «التعاون الدولي المنسق لمحاربة القرصنة أمر أساسي بناء على ذلك، لسير التجارة الدولية».

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