هبوط مخزونات النفط الأمريكية

المصدر: (لندن - رويترز)

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صعدت عقود النفط الآجلة بشكل طفيف لفترة وجيزة بعد بيانات أمريكية أفادت بسحب أكبر من المتوقع من المخزونات.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أمس أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت بأكثر من المتوقع بسبب استهلاك المصافي وارتفاع الصادرات، بينما ارتفعت مخزونات البنزين على نحو غير متوقع بسبب الطلب المخيب للآمال.

وتراجعت مخزونات الخام 4.6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أبريل إلى 466 مليون برميل، أي أكثر بأربعة أمثال من توقعات المحللين في استطلاع أجرته وكالة رويترز حيث توقعوا تراجعها 1.1 مليون برميل.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت بواقع 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي. وقالت إن استهلاك مصافي التكرير للخام زاد 259 ألف برميل يوميا، وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 1.7 نقطة مئوية إلى 91 بالمئة من إجمالي سعتها.

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