تراجع أسعار الغاز في أمريكا مع تحسن الطقس

المصدر: د ب ا

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تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد ثلاثة أيام من الارتفاع المطرد، في ظل توقعات الأرصاد بتحسن درجات الحرارة مما يقلل الطلب على وقود التدفئة.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سعر الغاز تراجع بنسبة 8ر5% إلى 229ر2 دولار لكل مليون وحدة حرارية تسليم مايو المقبل، مشيرة إلى تراجع الأسعار عن متوسطها خلال الخمسين يوما الماضية وكان 34ر2 دولار لكل مليون وحدة حرارية، في حين تزيد على متوسط السعر خلال الثلاثين يوما الماضية ويبلغ 23ر2 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة عن المتوسط في أجزاء واسعة من وسط وشرق الولايات المتحدة خلال الفترة من 24 إلى 28 أبريل الحالي، لكن التوقعات اليوم تبدو أفضل من توقعات أمس.

وذكرت بلومبرغ أن أسعار الغاز كانت "مرتفعة أكثر مما يجب" بعد ارتفاعها خلال الفترة الأخيرة، في ضوء ارتفاع المخزونات عن المعدلات الطبيعية ومرونة نشاط التنقيب بحسب بول فيليبس كبير المخططين في شركة آبليفت إنيرجي استراتيجي.

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