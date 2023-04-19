سعر الوحدة السكنية الجديدة في طوكيو يتجاوز مليون دولار

المصدر: (طوكيو - رويترز)

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أظهرت بيانات، أمس، أن متوسط سعر بيع الوحدات السكنية المشيدة حديثاً في منطقة طوكيو قفز إلى 143.6 مليون ين (1.07 مليون دولار) في مارس، متجاوزاً المئة مليون ين للمرة الأولى. وقال المعهد الاقتصادي العقاري في اليابان إن متوسط الأسعار زاد إلى أكثر من المثلين مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وسجل أعلى مستوى منذ بدء عمليات المسح في عام 1973.

وأضاف إن ذلك كان مدفوعاً بمبيعات الوحدات السكنية الراقية في وسط طوكيو. وأظهرت بيانات المعهد أنه تم طرح 2439 وحدة للبيع في السوق في مارس، وبيع 9.1 % منها في يوم طرحها نفسه.

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