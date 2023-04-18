47.2 مليار دولار لزيادة إنتاج أشباه الموصلات في الاتحاد الأوروبي

المصدر: بروكسل - د ب أ

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توصل مفاوضو دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على صيغة نهائية لخطة قيمتها 43 مليار يورو (47.2 مليار دولار) لزيادة إنتاج الاتحاد من أشباه الموصلات، وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية المعرضة للاضطراب، في ظل تنامي التوترات مع الصين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذا الاتفاق يأتي في الوقت، الذي يضغط فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أجل تشديد القيود على تصدير معدات صناعة الرقائق الإلكترونية، وأشباه الموصلات إلى الصين، وهي أحد المراكز الرئيسية لتصنيع أشباه الموصلات في العالم، كما تضغط الإدارة الأمريكية، من أجل تطوير إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة وحلفائها.

وقال تيري بريتون مفوض شؤون السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي: «الرؤية الأوروبية لمضاعفة حصتنا من السوق العالمية للرقائق إلى 20% بحلول 2030، وإنتاج أكثر أشباه الموصلات تعقيداً وتوفيراً لاستهلاك الطاقة في أوروبا، تجذب بالفعل استثمارات كبيرة من القطاع الخاص. الآن نحن نحشد قدراً كبيراً من الأموال العامة، ونضع إطار عمل تنظيمي لتحويل هذه الرؤية إلى واقع».

يذكر أن أحد الموضوعات، التي استغرق التفاوض عليه وقتاً طويلاً كان الميزانية، بعد أن خفضت دول الاتحاد الأوروبي 400 مليون يورو من الخطة الأولية، التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، التي دعت إلى إعادة تخصيص أموال ميزانية الأبحاث في الاتحاد الأوروبي لصالح قطاع أشباه الموصلات. وبحسب مصادر مطلعة نجح المفاوضون في سد النقص في التمويل اعتماداً على مصادر أخرى غير ميزانية الأبحاث.

وسيصبح اتفاق الاتحاد الأوروبي قانوناً عندما يوافق عليه البرلمان الأوروبي ثم حكومات الدول الأعضاء، وينشر في الجريدة الرسمية.

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