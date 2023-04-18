الاقتصاد الصيني ينمو بنسبة 4,5 بالمائة في الأربع الأول

المصدر: وام

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أظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين، اليوم، أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني نما بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023 مع اكتساب الأنشطة الاقتصادية قوة دفع.

وقال فو لينغوي، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء الصيني، إن توقعات السوق تحسنت بشكل كبير منذ بداية العام. وأنه من المتوقع أن يتسارع معدل نمو الاقتصاد في الربع الثاني بشكل ملحوظ مقارنة بالربع الأول بسبب قاعدة المقارنة المنخفضة في نفس الفترة من العام الماضي.

وحسب البيانات، ارتفع إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بنسبة 5.8 في المائة على أساس سنوي. وفي مارس، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 10.6 في المائة على أساس سنوي، بزيادة 7.1 نقطة مئوية عن الشهرين الأولين. وقد نما الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 5.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول بينما نما إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الصناعية الكبيرة بنسبة 3.0 في المائة في نفس الفترة.

وأظهر استطلاع حديث للبنك المركزي للمودعين أن "السياحة" تتصدر قائمة الزيادة المتوقعة في الإنفاق في الربع الثاني.

يذكر أن الصين حدّدت هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5 في المائة لهذا العام.

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