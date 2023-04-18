صعود الأسهم الأوروبية مع ترقب نتائج الشركات

المصدر: وام

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات اليوم، مع سيطرة الترقب على معنويات المستثمرين انتظاراً لنتائج الشركات الفصلية.

وبحلول الساعة 02:59 عصراً بتوقيت الإمارات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.5 في المائة أو ما يعادل 2.35 نقطة ليصل عند مستوي 469.19 نقطة.

وربح مؤشر "كاك 40" الفرنسي نحو 48 نقطة أو ما نسبته 0.64 في المائة ليصل إلى 7546.24 نقطة، فيما وصعد مؤشر "يورو ستوكس 50" بنسبة 0.72 في المائة ما يعادل 33.4 نقطة ليبلغ مستوى 4401.02 نقطة.

وارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنحو 0.27 في المائة أو ما يوازي 21.58 نقطة ليبلغ مستوي 7897.98 نقطة، وزاد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.6 في المائة أو ما يوازي 95 نقطة ليصل إلى 15884.71 نقطة.

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