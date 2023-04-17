النفط يتراجع 2% مع صعود الدولار ومخاوف أسعار الفائدة

المصدر: نيويورك - رويترز

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تراجعت أسعار النفط اليوم مع صعود الدولار وترقب المستثمرين رفعاً محتملاً لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مما قد يضعف آمال التعافي الاقتصادي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.75 دولار بما يعادل 2 % إلى 84.56 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1654 بتوقيت جرينتش، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.83 دولار بما يعادل 2.2 % إلى 80.69 دولاراً.

وارتفع الخامان الأسبوع الماضي للأسبوع الرابع على التوالي في أطول سلسلة مكاسب منذ منتصف عام 2022.

وارتفع الدولار جنباً إلى جنب مع أسعار الفائدة، مما جعل النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.6 % اليوم الاثنين.

توقعات الفائدة

ويراهن المتعاملون على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع سعر الإقراض في مايو ربع نقطة مئوية مرة أخرى، وأرجأوا توقعات خفض الفائدة إلى أواخر العام، وهو ما يحدث عادة في حالة التباطؤ.

ولكن من المتوقع أن يكون لنشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الأول من العام هذا الأسبوع أثر إيجابي على أسعار السلع الأولية، كما تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يأتي معظم النمو في الطلب على النفط من الصين في 2023.

ومن المقرر نشر البيانات الساعة 0200 بتوقيت جرينتش غداً الثلاثاء.

غير أن وكالة الطاقة الدولية حذرت في تقريرها الشهري من أن تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها مجموعة «أوبك+» تهدد بزيادة النقص في المعروض النفطي المتوقع في النصف الثاني من العام وربما تضر بالمستهلكين وتؤثر على تعافي الاقتصاد العالمي.

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