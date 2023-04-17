لاجارد: لا أتوقع عجز أمريكا عن سداد ديونها

المصدر: بروكسل - د ب أ

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قالت كريستين لاجارد، محافظة البنك المركزي الأوروبي إنها لا تتوقع أن تتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، قائلة: إن مثل هذه النتيجة ستكون لها عواقب وخيمة على العالم.

ووفقاً لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت لاجارد لقناة سي بي إس الأمريكية في مقابلة أمس: «لدي ثقة هائلة بالولايات المتحدة.. لا أستطيع الاعتقاد أنه يمكنهم ترك مثل هذه الكارثة الهائلة أن تحدث».

وأضافت كريستين لاجارد: «إذا حدث ذلك فسيكون له أثر سلبي للغاية ليس فقط على هذه البلاد، حيث ستكون الثقة صعبة، ولكن حول العالم»، وقالت: «أفهم السياسة، وشاركت في السياسة بنفسي، لكن هناك وقتاً يجب أن تسود فيه المصلحة العليا للأمة».

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