مطلبان حكوميان بشأن التزامات مالية لـ«كريدي سويس جروب»

المصدر: برن - د ب أ

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تلقت وزارة المالية السويسرية مطلبين حكوميين، بشأن الالتزامات المالية من مساهمين في الأسابيع القليلة الماضية، فيما يتعلق بمجموعة «كريدي سويس جروب إيه جي»، طبقاً لما ذكرته محدثة، رداً على تساؤلات من وكالة «بلومبرج» أمس.

وامتنعت المتحدثة عن تقديم المزيد من التفاصيل، فيما يتعلق بمحتوى المطالب، قائلة: إن الوزارة ليست على علم بأي دعاوى قضائية أو إخطارات أو شكاوى قانونية أخرى، حسب وكالة «بلومبرج» للأنباء.

وكانت شركة «يو.بي.إس جروب إيه جي» قد وافقت الشهر الماضي على شراء مجموعة «كريدي سويس» في اتفاق تاريخي، توسطت فيه الحكومة، مقابل ثلاثة مليارات فرانك (3.25 مليارات دولار).

وكان السعر أقل من نصف ما تستحقه مجموعة «كريدي سويس» في الإغلاق السابق للتداول. واشتمل الاتفاق على ضمانات حكومية واسعة، وشروط خاصة بالسيولة.

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