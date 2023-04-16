العملات المشفرة تسجل مكاسب أسبوعية قوية

المصدر: لندن - الوكالات

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ارتفعت العملات المشفرة خلال تعاملات أول من أمس، مسجلة مكاسب أسبوعية قوية، وواصلت الإيثريوم اتجاهها الصعودي لهذا الأسبوع، متجاوزة حاجز ألفي دولار لأول مرة في أشهر.

وارتفعت عملة بيتكوين 2% إلى 30805 دولارات خلال التعاملات، أول من أمس، مسجلة مكاسب بنحو 10% خلال الأسبوع الماضي.

وزادت قيمة عملة الإيثريوم 6.50% إلى 2113 دولاراً، وهي أول مرة تتجاوز فيها حاجز الألفي دولار، منذ أغسطس الماضي، وبلغت مكاسبها الأسبوعية نحو 14%. كما ارتفعت الريبل بنسبة 3.90% إلى 53.12 سنتاً، وبلغت مكاسبها الأسبوعية نحو 5%، وفقاً لبيانات «كوين ديسك».

وارتفع إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة 2.85% إلى 1.28 تريليون دولار، خلال آخر 24 ساعة، وزاد حجم التداولات في الفترة نفسها 14.6% إلى 49.77 مليار دولار.

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