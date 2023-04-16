رهانات رفع الفائدة تهبط بـ«وول ستريت»

المصدر: نيويورك - رويترز

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أغلقت بورصة وول ستريت منخفضة أول من أمس إثر مجموعة من التقارير الاقتصادية المتباينة، التي أكدت فيما يبدو اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وهو ما أضعف حماس المستثمرين، بعدما افتتحت بنوك أمريكية كبيرة موسم إعلان نتائج الربع الأول.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسة الثلاثة عند الإغلاق لكنها سجلت مكاسب أسبوعية وأعلنت بنوك سيتي جروب وجيه.بي مورجان وويلز فارجو أرباحاً تفوق التقديرات في الربع الأول.

وقفز مؤشر القطاع المصرفي على ستاندرد اند بورز بينما سجل سهم جيه.بي مورجان أعلى مكاسبه بالنسبة المئوية في يوم منذ 9 نوفمبر 2020.

وأغلق مؤشر ستاندرد اند بورز منخفضاً 8.75 نقاط أو 0.21 % عند 4137.47 وتراجع ناسداك 40.35 % وداو جونز 150.54 نقطة، أو 0.44 %.

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