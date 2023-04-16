تزايد موجات تسريح الموظفين في قطاع التجزئة الأمريكي

المصدر: نيويورك - الوكالات

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يبدو أن موجات تسريح الموظفين لا تزال مستمرة، وستتفاقم الأزمة في قطاع البيع بالتجزئة، فبعد «وول مارت» تقدمت شركة التجزئة «ديفيدز برايدال»، أشهر بائعي فساتين الزفاف في الولايات المتحدة، بإخطار إلى وزارة العمل في ولاية بنسلفانيا، لتسريح آلاف العمال في أنحاء البلاد.

ورد في الإخطار: إن بائع التجزئة ألغى نحو 9236 وظيفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفي ولاية بنسلفانيا، فمن المقرر أن تبدأ عمليات التسريح في 14 أبريل، وتنتهي في 11 أغسطس، علماً بأنها ستؤثر في 15 متجراً في تسع مقاطعات في الولاية.

ولم يحدد الإخطار، إمكانية إعادة تدريب العمال، أو عدد المتاجر، التي ستتأثر في ولايات أخرى.

ووفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن شركة التجزئة في كونشوهوكين بولاية بنسلفانيا توظف أكثر من 11 ألف عامل.

أخبرت «ديفيدز برايدال» شبكة «CNN الاقتصادية» أن الشركة تسعى لتقييم خياراتها الاستراتيجية، وأن عملية البيع جارية، وقالت أيضاً إن جميع متاجرها لا تزال مفتوحة حالياً.

وتأتي عمليات التسريح مع تزايد المشاكل بالنسبة إلى «ديفيدز برايدال»، الذي يُقال إنها تقدم طلباً للإفلاس للمرة الثانية خلال 5 سنوات، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، التي نقلت عن أشخاص مطلعين على الأمر، بينما أضافت: إن الشركة قد تستكشف عملية بيع كجزء من خطتها لإعادة الهيكلة.

ويأتي تسريح العمال في «ديفيدز برايدال» وسط فقدان الوظائف المستمر في مجالات البيع بالتجزئة والتكنولوجيا والصناعات الأخرى.

وأعلنت «وول مارت» الأسبوع الماضي عن تسريح أكثر من ألفي عامل في خمسة مستودعات أمريكية، ووفقاً لتقرير «وول ستريت جورنال» فإن «بست باي» ستلغي أيضاً مئات الوظائف.

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