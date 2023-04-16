ارتفاع أسعار المساكن في الصين خلال مارس

المصدر: بكين - د ب أ

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أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، أمس، استمرار حالة الاستقرار في سوق الإسكان بالبلاد، حيث شهدت أسعار المساكن زيادة بشكل عام في المدن الرئيسة الشهر الماضي.

وفي مارس المنصرم شهدت 64 مدينة من أصل 70 مدينة كبيرة ومتوسطة الحجم زيادات على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، ارتفاعا ًمن العدد المسجل البالغ 55 مدينة في فبراير الماضي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

كما شهدت 57 مدينة زيادة في أسعار المساكن المستعملة الشهر الماضي، مقارنة بنحو 40 مدينة في فبراير.

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