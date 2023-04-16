حذر من الشركات الألمانية إزاء التوسع في آسيا

المصدر: ميونيخ - د ب أ

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تتوخى شركات صناعة الآلات الألمانية مزيداً من الحذر بشأن الاستثمار في أسواق جديدة بقارة آسيا، وفقاً لتحليل أجرته شركة «برايس ووترهاوس كوبرز». وتميل الشركات التي ترغب التوسع في أسواق جديدة إلى التركيز على أوروبا وأمريكا الشمالية.

وجاء في التحليل أنه في غضون عام انخفض استعداد مصنعي الآلات الألمان للتوسع في آسيا بشكل حاد؛ ففي الربع الأول من العام الماضي كانت 72 % من الشركات في هذا المجال تخطط لاستثمارات جديدة في آسيا لكن نسبتها انخفضت الآن إلى 49 %.

وفي المقابل، أصبحت أوروبا أكثر إثارة للاهتمام بالنسبة للاستثمارات الجديدة، حيث تعتزم 53 % من الشركات الألمانية التوسع في القارة، بزيادة 8 نقاط مئوية وفي الولايات المتحدة تبلغ نسبة شركات تصنيع الآلات الألمانية المستعدة لتوسيع الاستثمارات هناك 57 %.

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