النفط يرتفع ويحقق مكاسب للأسبوع الرابع

المصدر: نيويورك - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسعار النفط، أول من أمس، في ختام أسبوع التداول، وحققت مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، بعدما قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي سيرتفع إلى مستوى قياسي جديد هذا العام بدعم من تعافي الاستهلاك في الصين.

وحذرت الوكالة أيضاً من أن تخفيضات الإنتاج الكبيرة التي أعلنتها الدول المنتجة في تحالف «أوبك+» المؤلف من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين بقيادة روسيا، قد تزيد من نقص المعروض النفطي وتضر بالمستهلكين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتاً أو 0.3 % عند التسوية إلى 86.31 دولاراً للبرميل، وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.52 دولاراً للبرميل، مرتفعة 36 سنتاً أو 0.4 %.

وسجل الخامان القياسيان مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي في ظل تهدئة المخاوف من الأزمة المصرفية التي وقعت الشهر الماضي، والقرار المفاجئ بزيادة خفض الإنتاج الذي اتخذه الأسبوع الماضي تحالف «أوبك+».

طلب عالمي

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري أول من أمس إنه من المقرر أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار مليوني برميل يومياً في عام 2023 إلى مستوى قياسي يبلغ 101.9 مليون برميل يومياً، مدفوعاً في أغلبه بقوة استهلاك الصين بعد رفع القيود المرتبطة بجائحة كوفيد.

وأضافت الوكالة أن الطلب على وقود الطائرات يمثل 57 % من زيادة الطلب 2023.

لكن أوبك أشارت أول من أمس إلى مخاطر تراجع الطلب على النفط في الصيف لأسباب من ضمنها خفض الإنتاج بواقع 1.16 مليون برميل يومياً.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري إن قرار «أوبك+» قد يضر بالمستهلكين وتعافي الاقتصاد العالمي.

وذكرت الوكالة في التقرير: «المستهلكون الذين يواجهون تضخماً في أسعار المواد الأساسية سيضطرون الآن إلى ضغط ميزانياتهم بشكل أكبر».

وأضافت الوكالة: «هذا ينعكس بشدة على الانتعاش الاقتصادي والنمو».

وذكرت الوكالة أنها تتوقع انخفاضاً في المعروض النفطي العالمي بمقدار 400 ألف برميل يومياً بحلول نهاية العام، مشيرة إلى زيادة متوقعة في الإنتاج قدرها مليون برميل يومياً من خارج «أوبك+» بدءاً من مارس مقابل 1.4 مليون برميل يومياً ستخفضها الدول المنتجة بالمجموعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز