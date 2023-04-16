روسيا ترفع توقعات نمو الاقتصاد العام الحالي

المصدر: موسكو - د ب أّ

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رفعت الحكومة الروسية توقعاتها لنمو الاقتصاد الروسي خلال العامين الحالي والمقبل. ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزير الاقتصاد ماكسيم ريشيتنيكوف القول إن الطلب الاستهلاكي المحلي سيقود نمو الاقتصاد.

وذكرت بلومبرغ أن وزارة الاقتصاد الروسية رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد العام الحالي إلى 1.2 %، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير لانكماش الاقتصاد 0.8 % من إجمالي الناتج المحلي، في حين خفضت توقعاتها لنمو العام المقبل.

وفي الوقت ذاته رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي العام الحالي بحسب بيان الأسبوع الماضي وحذر الصندوق من أن روسيا قد تواجه زيادة كبيرة في عجز الميزانية، مع تراجع فائض ميزان الحساب الجاري العام الحالي. وقال الصندوق إن العزلة العالمية لروسيا وتراجع إيرادات الطاقة يمكن أن تضر بآفاق النمو الاقتصادي للسنوات المقبلة.

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