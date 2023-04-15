ثروة أغنى رجل في العالم ترتفع إلى 210 مليارات دولار

المصدر: نيويورك - د ب أ

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عزز الملياردير الفرنسي برنارد أرنو، أغنى رجل أعمال في العام، ثروته أول من أمس، بعدما أضاف إليها نحو 12 مليار دولار، إثر إعلان «أل في أم إتش» عن نمو مبيعاتها في الربع الأول بنسبة 18%، بدعم من المتسوقين الصنيين.

وتبلغ ثروة أرنو، 210 مليار دولار، متفوقاً على إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لـ «تيسلا» و «تويتر» و«سبيس إكس»، والتي تبلغ ثروته 180 مليار دولار، وفقاً لمؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات.

وبحسب بلومبرغ،ارتفعت أسهم شركة «إل.في.إم.إتش» بواقع 5.7 %، لتصل إلى رقم قياسي في تعاملات باريس أول من أمس ما دفعها لتصبح ضمن أكبر 10 شركات في العالم، بقيمة سوقية تبلغ 444 مليار يورو(491 مليار دولار). واستمرت الأسهم في صعودها امس الجمعة، لترتفع 0.7%، منتصف النهار، بعد أن نشرت شركة «هيرميس انترناشوال» المنافسة بيانات عن مبيعات قوية.

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