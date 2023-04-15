الدولار يسجل أطول فترة خسائر أسبوعية منذ 2020

المصدر: لندن - رويترز

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سجل الدولار أمس أطول فترة من الخسائر الأسبوعية فيما يقرب من 3 سنوات، إذ عزز المتعاملون توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على وشك أن ينهي دورة رفع أسعار الفائدة بعد مؤشرات على أن التضخم قد يهدأ. وأظهرت بيانات أول من أمس انخفاض أسعار البيع بالجملة في الولايات المتحدة، بأكبر قدر في 3 سنوات الشهر الماضي.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات أخرى، إلى ما يقرب من أدنى مستوى في عام عند 100.78 نقطة.

واستقر الدولار خلال التعاملات عند 101.0 نقطة، ويتجه لانخفاض أسبوعي بأكثر من 1%، وهو أكبر تراجع منذ يناير. وسيمثل هذا خسائر للأسبوع الخامس على التوالي، وهي أطول فترة خسائر منذ يوليو 2020. وارتفع الجنيه الإسترليني لأعلى مستوى في 10 أشهر إلى 1.2545 مقابل الدولار في وقت سابق من اليوم وانخفض في أحدث التعاملات 0.3 بالمئة إلى 1.2492 دولار. وتراجع 0.3% إلى 88.48 بنساً مقابل اليورو.

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