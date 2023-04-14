ارتفاع توقعات التضخم في أمريكا بأعلى معدل منذ عامين

المصدر: د ب ا

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ارتفعت توقعات معدل التضخم قصيرة المدى في الولايات المتحدة أوائل الشهر الحالي بأعلى وتيرة منذ حوالي عامين في ظل ارتفاع أسعار الوقود، لكن ثقة المستهلكين مازالت قوية.

وبحسب التقرير الدوري لجامعة ميشيغان الأمريكية يتوقع المستهلكون في الولايات المتحدة ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل بنسبة 6ر4% سنويا، في حين كان كانت التوقعات في مارس الماضي 6ر3% سنويا. كما يتوقع المستهلكون ارتفاع الأسعار بنسبة 6ر2% سنويا خلال الفترة من 5 إلى 10 سنوات مقبلة، وهو نفس مستوى التوقعات للشهر الخامس على التوالي بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وارتفعت توقعات أسعار الوقود للعام المقبل إلى أعلى مستوياتها منذ 6 أشهر، في حين ارتفعت توقعات الأسعار للسنوات الخمس المقبلة بأعلى معدل منذ حوالي عام.

وقال جوان هس المسؤول عن مسح توقعات المستهلكين في جامعة ميشيغان إن "هذه الأنماط تكشف وعي المستهلكين الكامل بأن التضخم تراجع عن ذروته الحالية، لكن هذه الأسعار المرتفعة ستظل تضغط على أمنهم المالي".

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