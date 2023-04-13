خسروا 200 مليار دولار .. 2023 يستنزف ثروات مليارديرات التكنولوجيا

المصدر: البيان

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تعاني شركات التكنولوجيا موجة تراجع واسعة، بعد مرور عامين فقط من الأداء القياسي الذي سجّله القطاع في 2021.

تكبّدت شركات التكنولوجيا الكبيرة خسائر فادحة، فقد كان العام الماضي صعبًا لدى مليارديرات القطاع، الذين هبطت أعدادهم، بالإضافة إلى ثرواتهم الجماعية في تصنيف فوربس للأثرياء لعام 2023.

إجمالًا، وجدت فوربس 313 مليارديرًا صنعوا ثرواتهم من شركات التكنولوجيا، مقارنة بمليارديرات العام الماضي البالغ عددهم 332 مليارديرًا، وفقا لمجلة فوربس.

بلغت قيمة الثروات المجمعة 1.9 تريليون دولار، فقد انخفضت 200 مليار دولار عن العام الماضي حين كان قدرها 2.1 تريليون دولار.

تعكس الأرقام المنخفضة الهدوء الذي يهيمن على قطاع التكنولوجيا، إذ يصحح القطاع نفسه بعد الزخم الذي اكتسبه عام 2021، الذي قدرت فيه فوربس أعداد المليارديرات من القطاع نحو 365 مليارديرًا بقيمة 2.5 تريليون دولار، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق.

كانت الخسارة الأكبر من نصيب مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، الذي خسر 57 مليار دولار عما كان عليه قبل عام، وذلك بسبب انخفاض أسهم أمازون، شركته ذائعة الصيت الخاصة بالتجارة الإلكترونية، بنسبة 38%.

خلال الجائحة، سارعت أمازون في زيادة عدد موظفيها، أما الآن فإنها تعكس هذا المسار إذ أعلنت عن تسريح 27 ألف موظف في أوائل عام 2023.

كذلك انخفضت ثروة زوجته السابقة، ماكنزي سكوت، بمقدار 19.2 مليار دولار، وكانت سكوت قد حصلت على ربع أسهم بيزوس بعد طلاقهما عام 2019 واشتهرت بتبرعاتها السخية.

كان مليارديرات شركة غوغل ومايكروسوفت ضمن أكبر الخاسرين أيضًا، فقد خسر لاري بيدج من غوغل نحو 31.8 مليار دولار، وسيرجي برين من غوغل نحو 31 مليار دولار، في حين خسر بيل غيتس من مايكروسوفت 25 مليار دولار، وستيف بالمر من مايكروسوفت أيضًا 10.7 مليارات دولار.

لم تكن المعاناة من نصيب شركات التكنولوجيا الكبيرة وحدها، إذ طالت الشركات اليونيكورن، التي تُعرف بأنها الشركات الناشئة التي تقدر قيمتها بمليار دولار أو أكثر، بسبب ندرة أموال رأس المال الاستثماري وانخفاض التقييمات.

ومن حيث النسبة المئوية، كانت خسارة مؤسسي شركات اليونيكورن هي الأكبر ضمن جميع المليارديرات.

على سبيل المثال المؤسسين المشاركين جون وباتريك كوليسون من Stripe، اللذين جمعا الأموال بتقييم قدره 50 مليار دولار في مارس، بانخفاض 47% عن جولة التمويل الأخيرة في مارس 2021.

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