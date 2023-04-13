الذهب يربح 12.7 دولاراً في المعاملات الفورية

المصدر: وام

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عززت أسعار الذهب مكاسبها خلال تداولات اليوم، وربحت نحو 12.7 دولاراً في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 02:15 ظهراً بتوقيت الإمارات، ارتفع المعدن الأصفر بنسبة 0.63 في المائة أو ما يعادل 12.71 دولاراً ليصل إلى 2027.26 دولاراً للأونصة.

وزادت عقود الذهب تسليم يونيو 2023 بنسبة 0.81 في المائة أو ما يوازي 16.45 دولاراً لتصل إلى 2041.35 دولاراً للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 1 في المائة إلى 25.71 دولاراً، وارتفع البلاتين 0.86 في المائة إلى 1036.1 دولاراً، في حين انخفض البلاديوم 0.28 في المائة إلى 1451.78 دولاراً.

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