فيسبوك: تشات جي بي تي «ليس ثورياً»

المصدر: (باريس - أ ف ب)

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اعتبر مسؤول فرنسي في شبكة فيسبوك أن روبوت المحادثة تشات جي بي تي «ليس ثورياً على الإطلاق»، قائلاً إن التقدم الكبير سيكون بدلاً من ذلك من خلال مساعدين شخصيين آليين.

وعند سؤاله عن التطبيق الذي طورته شركة «أوبن إيه آي»، أجاب مدير مختبر الذكاء الاصطناعي في مجموعة «ميتا» يان لو كون في تصريحات لإذاعة «فرانس إنتر» الفرنسية العامة «نعم، إنه منتج جيد. لكنه ليس ثورياً على الإطلاق على مستوى العلم والتكنولوجيا المرتبطة به».

ولفت إلى أن «الكميات الضخمة للغاية من النصوص» التي أتاحت لبرمجية «تشات جي بي تي» الإجابة عن أسئلة مستخدميها، تضم «الكثير من المعارف البشرية، لكنها سطحية للغاية».

وقال «إنها لا تتضمن، على سبيل المثال، معرفة العالم المادي، العالم الحقيقي. لذا، فإن هذه الأنظمة، بطريقة ما، لديها معرفة أقل بكثير بالعالم الحقيقي مما يعرفه هرّك».

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