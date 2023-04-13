بـ430 مليار دولار.. العجز الأمريكي يتفاقم

المصدر: أ ف ب

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن عجز الميزانية ازداد بمقدار 430 مليار دولار.

وكشفت الوزارة، أمس، نسبة العجز بلغت 65% في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية مقارنة بالسنة السابقة، مشيرةً إلى أنه ارتفع من 668 مليار دولار إلى أكثر من 1,1 تريليون دولار.

وأضافت أن الإيرادات تراجعت بنسبة ثلاثة في المئة في فترة عام حتى تاريخه بينما ارتفعت النفقات بنسبة 13 في المئة.

وكانت المبالغ المحصّلة من ضرائب الدخل الفردي أقلّ مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق، بينما ارتفع الإنفاق على الضمان الاجتماعي.

كما ارتفع الإنفاق على الدفاع الوطني إلى جانب ارتفاع نفقات الرعاية الطبية والمساعدات الطبية.

وأوضح مسؤولو الخزانة للصحافيين أن من بين المصروفات الأخرى هذه السنة 29 مليار دولار، في إطار برنامج صندوق تأمين الودائع التابع للمؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع، المرتبط بمصرفي «سيليكون فالي بنك» و«سيغنيتشر بنك».

وبعد انهيار المصرفين في مارس، تدخلت السلطات الأمريكية لضمان حصول المودعين على أموالهم، بعدما خلصت إلى أن إفلاسهما سيشكّل خطراً جسيماً من عدوى كان من الممكن أن تؤدي إلى انهيار بنوك أخرى.

وشكل انهيار المصرفين أكبر خسائر القطاع منذ الأزمة المالية لعام 2008.

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