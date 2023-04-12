روسيا: احتمالات تمديد اتفاق الحبوب ليست جيدة

المصدر: د ب ا

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شكك القادة الروس فيما إذا كانوا سوف يوافقون على تمديد اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود، الذي تم بوساطة من الأمم المتحدة، كما انتقدوا تطبيق الاتفاق.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول اليوم الأربعاء " وفقا لكيفية سير الأمور الآن، احتمالات التمديد ليست جيدة".

وقال بيسكوف إنه تم تمديد الاتفاق مؤخرا لمدة 60 يوما فقط بدلا من 120 يوما لأنه لم يتم تطبيق فقرات من الاتفاق.

ويتيح الاتفاق، الذي تم التوصل إليه الصيف الماضي بعد توسط الأمم المتحدة وتركيا، لأوكرانيا شحن حبوب من موانئ البحر الأسود المغلقة. وكان الاتفاق عاملا رئيسيا لاستقرار أسواق الغذاء العالمية، كما أنه مثل انتصارا دبلوماسيا نادرا منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.

ويشار إلى أن الاتفاق الحالي ينتهي منتصف مايو المقبل.



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