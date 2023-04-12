3.4 ملايين شخص في ألمانيا غير متصلين بالإنترنت

المصدر: فيسبادن - د ب أ

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لا غنى عن الهواتف الذكية والإنترنت لمعظم الناس حالياً، سواء بغرض استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أم الرمز المربع (QR-Code) في المطاعم أو تسجيل الوصول قبل الرحلة.

ومع ذلك لا يزال هناك حوالي 6 % من المواطنين في ألمانيا الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 74 عاماً غير متصلين بالإنترنت؛ أي أنهم لم يستخدموا الإنترنت مطلقاً، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أمس في مقره بمدينة فيسبادن.

وبحسب البيانات الخاصة بعام 2022، فإن هذا يعادل نحو 3.4 ملايين شخص.

وكما هو متوقع، كانت نسبة غير المتصلين بالإنترنت مرتفعة بشكل خاص بين كبار السن. ففي الفئة العمرية من 65 إلى 74 عاماً، بلغت نسبة غير المتصلين بالإنترنت مطلقاً 17 %. وبحسب البيانات، بلغت نسبة غير المتصلين بين من تتراوح أعمارهم بين 45 و 64 عاماً 5 %. وبالنسبة لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 45 عاماً، كانت النسبة 2 %.

لكن أين تقف ألمانيا في المقارنة الأوروبية؟ بحسب بيانات مكتب الإحصاء الألماني ومكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، فإن متوسط نسبة غير المتصلين بالإنترنت على مستوى الاتحاد الأوروبي بلغت 7 % العام الماضي.

في الآونة الأخيرة لم يكن لدى حوالي ثلث سكان العالم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، حسبما أوضحت الإحصائيات. ووفقاً لتقديرات الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية التابع للأمم المتحدة، بلغت نسبة غير المتصلين بالإنترنت على مستوى العالم العام الماضي حوالي 34 %؛ أي ما يعادل 2.7 مليار نسمة.

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