أدنى مستوى للتضخم بالصين في 18 شهراً

المصدر: (بكين - رويترز)

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سجل تضخم أسعار المستهلكين في الصين أدنى مستوياته في 18 شهراً وتسارعت وتيرة انخفاض أسعار المصانع في مارس مع استمرار ضعف الطلب، الأمر الذي يبرر لصانعي السياسات اتخاذ مزيد من الخطوات لدعم التعافي الاقتصادي المتفاوت.

وعلى النقيض من الارتفاع القوي للأسعار عالمياً، ظل تضخم أسعار التجزئة والمنتجين ضعيفاً في الوقت الذي يكافح فيه القطاعان الاستهلاكي والصناعي للتعافي من الجائحة. ويعتقد المحللون الآن أن تضخم أسعار المستهلكين قد لا يصل للمستويات التي تستهدفها بكين هذا العام.

وقال المكتب الوطني للإحصاء أمس، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.7 بالمئة على أساس سنوي مسجلاً أبطأ وتيرة منذ سبتمبر 2021 وأقل من زيادته واحداً بالمئة في فبراير. وجاءت القراءة في استطلاع أجرته «رويترز» أقل من توقعات بزيادتها واحداً بالمئة.

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