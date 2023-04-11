الشركات الأمريكية الصغيرة تواجه أسوأ أزمة ائتمان من 10 سنوات

المصدر: د ب ا

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أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء تزايد صعوبة الحصول على قروض بالنسبة للشركات الصغيرة في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي بعد انهيار عدة بنوك أمريكية ومنها سيليكون فالي بنك (إس.في.بي).

وبحسب التقرير الصادر عن الاتحاد الوطني للشركات المستقلة في الولايات المتحدة، قال 9% من أصحاب المشروعات الصغيرة الذين يقترضون باستمرار إن الحصول على قروض حاليا أصبح أصعب مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، وهي أعلى نسبة منذ ديسمبر 2012.

كما يتوقع 9% من أصحاب هذه المشروعات اشتداد الصعوبة خلال الشهور الثلاثة المقبلة لتصل إلى أسوأ مستوياتها منذ نحو عشر سنوات، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال بيل دانكيلبرغ كبير خبراء الاقتصاد في الاتحاد في بيان إن أصحاب المشروعات الصغيرة يشعرون بالتشاؤم من الأوضاع الاقتصادية المستقبلية... هناك حالات غموض كبيرة قادمة، والهاجس الأشد إلحاحا الآن يتعلق باحتمال تطور أي أزمة مصرفية".

يذكر أن انهيار أربعة بنوك أمريكية بينها بنك إس.في.بي وسيجنتشر بنك خلال مارس الماضي دفع الكثير من البنوك إلى تشديد شروط تقديم القروض للشركات.

وأدى هذا إلى زيادة صعوبة حصول الشركات الصغيرة على القروض، بالتزامن مع الظروف المالية الصعبة بالفعل بعد زيادة أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة سريعة خلال الشهور الماضية.

يذكر أن تدهور أنباء سوق الائتمان إلى جانب تدهور توقعات المبيعات وخطط التوسع، ادى إلى تراجع مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة بنحو 8ر0 نقطة مئوية إلى 1ر90 نقطة وهو أقل مستوى له منذ ثلاثة أشهر وأقل من مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد التي تفشت في أوائل 2020.

وقال حوالي 26% من أصحاب الشركات الذين يقترضون إنهم دفعوا خلال مارس الماضي فوائد للقروض أعلى من مستوياتها قبل ثلاثة شهور، وهي أعلى نسبة منذ 2006.

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